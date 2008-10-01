На создание новой коалиции остается два дня

3 октября истекает месяц от даты развала демократической коалиции: Президент получит право распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы.

Сегодня должны возобновиться переговоры о создании коалиции между БЮТ, " НУ-НС" и Блоком Литвина. Накануне их участники выдвинули свои условия и, по словам представителей БЮТ, - лидер "Нашей Украины" Вячеслав Кириленко пошел обсуждать их с Президентом.

Хотя перед тем в Верховной Раде бывшие партнеры продолжали выдвигать ультиматумы. "Наша Украина" хочет совместного формирования повестки дня, единого заявления по российско-грузинскому конфликту, отказа от преодоления вето на пакет антипрезидентских законов и пересмотра законов о госслужбе и референдуме.

БЮТ вместе с "Народной Самообороной" продолжали собирать подписи под попыткой восстановить коалицию без учета ультиматумов.

ICTV