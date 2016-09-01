ЕС может на следующей неделе продлить санкции против физ- и юрлиц за агрессию против Украины - журналист

14:01, 01 сентября 2016
Политика
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ЕС может на следующей неделе продлить заморозку активов физических и юридических лиц за агрессию на Донбассе.

censor.net.ua

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Похоже, послы ЕС на следующей неделе продлят заморозку активов и запреты выдачу виз 146 гражданам и 37 организациям из Украины, России и Крыма на 6 месяцев", - сообщил журналист.

Кабинет министров Украины продлил и расширил список персональных санкций в отношении лиц, которые причастны или подозреваются в преступной деятельности против суверенитета Украины, нерушимости ее границ, а также в финансировании терроризма.

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