ЕС может на следующей неделе продлить санкции против физ- и юрлиц за агрессию против Украины - журналист
ЕС может на следующей неделе продлить заморозку активов физических и юридических лиц за агрессию на Донбассе.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Читайте такжеТомбинский не советует Украине вводить зеркальные санкции против России в торговле
"Похоже, послы ЕС на следующей неделе продлят заморозку активов и запреты выдачу виз 146 гражданам и 37 организациям из Украины, России и Крыма на 6 месяцев", - сообщил журналист.
EU amb looks set to next week prolong asset freeze & visa bans on 146 citizens & 37 entities from #Ukraine, #Russia, #Crimea by 6 months— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2016
Кабинет министров Украины продлил и расширил список персональных санкций в отношении лиц, которые причастны или подозреваются в преступной деятельности против суверенитета Украины, нерушимости ее границ, а также в финансировании терроризма.