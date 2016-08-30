МИД считает нападение на посольство Украины в РФ спланированным и санкционированным

Как говорится в сообщении МИДа, он направил ноту протеста в адрес МИДа Российской Федерации.

"Отмечено, что такие действия грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и другие международно-правовые обязательства российской стороны. Такие противоправные действия, которые были осуществлены при фактическом бездействии правоохранительных органов Российской Федерации, свидетельствуют о спланированном и, очевидно, санкционированном характере этой провокационной акции", - сказано в нем.

МИД Украины призвал российскую сторону провести всестороннее расследование этого происшествия, прекратить психологическое давление на сотрудников украинского дипломатического представительства и обеспечить соответствующие условия для надлежащего функционирования посольства Украины.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа около 22:07 по киевскому времени несколько десятков агрессивно настроенных людей прибыли к зданию украинской дипмиссии в Москве. Сначала они скандировали лозунги: "Хунту к ответу", "Помним Одессу, помним Донбасс", "Не забудем, не простим", "Руки прочь от наших дипломатов", а также развернули плакаты с аналогичными надписями. После этого радикалы зажгли файеры, а затем начали бросать в посольство яйца и помидоры.

Полиция заранее знала об акции и усилила меры безопасности, однако после начала атаки на диппредставительство российские правоохранители реагировали вяло. После предупреждений о том, что акция не согласована, были показательно задержаны трое людей, в то время как основная масса нападавших спокойно покинула площадку возле посольства.

В ночь на 27 августа в Киеве неизвестные расписали здание Российского центра науки и культуры лозунгами с требованием освободить незаконно осужденных в РФ украинцев.