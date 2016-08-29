Перестановки в команде Порошенко: новый глава АП Райнин рассказал о первоочередных задачах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после заседания Нацсовета реформ в Киеве.

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Райнин, в частности, поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за доверие.

«Я перехожу в учреждение, которое хорошо функционирует и находится в рабочем режиме, и это дополнительная ответственность на новое руководство Администрации президента Украины. Президентом Украины поставлены четкие задачи: это активизация управленческих процессов и принятие решений по реализации инициированных президентом реформ, борьба с коррупцией, реформа государственной службы, вопрос детенизации экономики, вопросы инвестиционной деятельности, военной реформы и многое еще, чтобы украинцы увидели реформы, которые будут воплощены», - сказал он.

«Лично я готов к выполнению поставленных президентом Украины задач. У нас, в Харьковской области, говорят так: «Сначала дела – потом слова», - отметил Райнин.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня принял отставку главы своей администрации Бориса Ложкина, назначил его своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

Вместе с тем, глава государства объявил о назначении на должность главы АП председателя Харьковской ОГА Игоря Райнина.