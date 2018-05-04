Вехи недели: гнев Ющенко, разочарование Януковича и желания Тимошенко
Недаром ведь Виктор Балога высказал уверенность в проведении досрочных парламентских выборов. Давно подмечено: что у Ющенко на уме – у Балоги на языке...
Переговоры о возобновлении демократической коалиции быстро стали комедией положений. Внутри фракции НУ-НС произошла попытка антипрезидентского бунта. Партия регионов начала подготовку к досрочным выборам. Юлия Тимошенко открещивается от сотрудничества с Виктором Медведчуком.
|Александр Лавринович
Переговоры о воссоздании коалиции фракций БЮТ и НУ-НС с участием Блока Литвина надежно зашли в тупик. Представители пропрезидентской силы диктуют такие условия восстановления сотрудничества, словно издеваются над своими бывшими и более многочисленными партнерами. Литвиновцы благоразумно заняли позицию над переговорами вчерашних партнеров. Лидер «Нашей Украины» Вячеслав Кириленко провел в беседах с Президентом за минувшую неделю больше времени, чем за всю свою предыдущую политическую карьеру. Воодушевленный доверием первого лица, Вячеслав Анатольевич без страха и упрека дает понять, что готов идти на досрочные парламентские выборы (место в первой пятерке нашеукраинского списка он, безусловно, заслужил). Попытка несогласных с генеральной линией базовой партии членов НУ-НС качать права завершилась без особых результатов: пропорции, заложенные при формировании блока, не дали шанса бунтовщикам вернуться в коалиционное лоно против воли Банковой. Тимошенко, безусловно, может занести в свой актив развал некогда пропрезидентского блока, а в пассив – высокую вероятность повторения демаршей со стороны министров-нашеукраинцев во время правительственных заседаний.
|Виктор Янукович
Еще одного признанного антикризисного менеджера, Виктора Медведчука, лично глава государства назвал первым политическим партнером Юлии Тимошенко. Лидер БЮТ от возможности контактов с давнишним политическим оппонентом отказалась, обрушив в ответ на Президента град критических заявлений. Дескать, и коалицию развалили «руки, которые никогда не крали», и рейтинг у Ющенко такой, что поднять можно только домкратом. Неслучайно Юлия Владимировна атакует главу государства с настойчивостью, достойной лучшего применения. Ей заметно не нравится происходящее в отечественной политике, и она нащупывает наилучший для себя выход.
Последнее публично сделанное Тимошенко предложение по данному вопросу: проведение в случае эскалации политического кризиса одновременно досрочных парламентских и президентских выборов. Лидер БЮТ пообещала, что ее команда примет участие в обеих избирательных кампаниях. Правда, на досрочное переизбрание только парламента «сердечники» соглашаться не торопятся, не без оснований полагая, что повторить прошлогодний триумфальный результат им будет непросто. Слишком много козырей бютовцы дали в руки своим вчерашним партнерам своим совместным голосованием с Партией регионов за злополучный законопроект «О государственной службе».
|Степан Гавриш
Например, заседание СНБО в минувшую пятницу стало примером публичной порки главы правительства Президентом. Виктор Ющенко выбрал ассиметричную тактику ответов на публичные выпады Юлии Тимошенко, предпочитая давать уничижительные характеристики работе ее правительства во время закрытых разборов полетов. Демонстрируемый Президентом праведный гнев должен продемонстрировать колеблющимся, что и на Банковой есть еще порох в пороховницах. Недаром ведь Виктор Балога высказал уверенность в проведении досрочных парламентских выборов. Давно подмечено: что у Ющенко на уме – у Балоги на языке.
Евгений Магда