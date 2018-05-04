Вехи недели: гнев Ющенко, разочарование Януковича и желания Тимошенко

Переговоры о возобновлении демократической коалиции быстро стали комедией положений. Внутри фракции НУ-НС произошла попытка антипрезидентского бунта. Партия регионов начала подготовку к досрочным выборам. Юлия Тимошенко открещивается от сотрудничества с Виктором Медведчуком.

Хотя парламентарии решили работать в пленарном режиме три недели подряд, коэффициент их полезной деятельности не слишком высок. Проработанных профильными комитетами вопросов катастрофически не хватает для имитации бурного законотворчества. Впрочем, у слуг народа оказалось достаточно мужества, чтобы усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, но не хватило консолидации для замены председателя Верховной Рады. Кандидатура регионала Александра Лавриновича неприятно провисла в воздухе. Еще немного – и Арсений Яценюк заговорит о нарушении КЗоТ и принуждении к спикерскому труду. Но без утверждения нового главного парламентария работа законодателей не имеет смысла: президент Ющенко подписывает исключительно те законы, что не вызывают у него возражений.

Переговоры о воссоздании коалиции фракций БЮТ и НУ-НС с участием Блока Литвина надежно зашли в тупик. Представители пропрезидентской силы диктуют такие условия восстановления сотрудничества, словно издеваются над своими бывшими и более многочисленными партнерами. Литвиновцы благоразумно заняли позицию над переговорами вчерашних партнеров. Лидер «Нашей Украины» Вячеслав Кириленко провел в беседах с Президентом за минувшую неделю больше времени, чем за всю свою предыдущую политическую карьеру. Воодушевленный доверием первого лица, Вячеслав Анатольевич без страха и упрека дает понять, что готов идти на досрочные парламентские выборы (место в первой пятерке нашеукраинского списка он, безусловно, заслужил). Попытка несогласных с генеральной линией базовой партии членов НУ-НС качать права завершилась без особых результатов: пропорции, заложенные при формировании блока, не дали шанса бунтовщикам вернуться в коалиционное лоно против воли Банковой. Тимошенко, безусловно, может занести в свой актив развал некогда пропрезидентского блока, а в пассив – высокую вероятность повторения демаршей со стороны министров-нашеукраинцев во время правительственных заседаний.

Заметно разочарован происходящим в Верховной Раде Виктор Янукович. Похоже, лидер Партии регионов чувствует себя обманутым в лучших ожиданиях. Очередной альянс с БЮТ должен был принести регионалам куда больше, чем несколько антипрезидентских голосований, подхлестнувших центробежные тенденции в собственной партии. Соратники Виктора Федоровича с тревогой констатируют его стремление сконцентрировать все рычаги управления в своих руках. Похоже, Янукович готовится в случае досрочных выборов провести мастер-класс партийного антикризисного менеджмента. По крайней мере, троих новых кураторов предстоящих выборов – Михаила Папиева, Юрия Бойко и Сергея Тулуба – политсовет партии назначил.

Еще одного признанного антикризисного менеджера, Виктора Медведчука, лично глава государства назвал первым политическим партнером Юлии Тимошенко. Лидер БЮТ от возможности контактов с давнишним политическим оппонентом отказалась, обрушив в ответ на Президента град критических заявлений. Дескать, и коалицию развалили «руки, которые никогда не крали», и рейтинг у Ющенко такой, что поднять можно только домкратом. Неслучайно Юлия Владимировна атакует главу государства с настойчивостью, достойной лучшего применения. Ей заметно не нравится происходящее в отечественной политике, и она нащупывает наилучший для себя выход.

Последнее публично сделанное Тимошенко предложение по данному вопросу: проведение в случае эскалации политического кризиса одновременно досрочных парламентских и президентских выборов. Лидер БЮТ пообещала, что ее команда примет участие в обеих избирательных кампаниях. Правда, на досрочное переизбрание только парламента «сердечники» соглашаться не торопятся, не без оснований полагая, что повторить прошлогодний триумфальный результат им будет непросто. Слишком много козырей бютовцы дали в руки своим вчерашним партнерам своим совместным голосованием с Партией регионов за злополучный законопроект «О государственной службе».

По всей видимости, на Банковой рассчитывают использовать в качестве джокера и Павла Лазаренко. Иначе непонятно, почему об его возможной экстрадиции с таким энтузиазмом рассказывал первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш. Впрочем, представить себе ситуацию, при которой Павел Иванович начнет самозабвенно «мочить» Юлию Тимошенко по написанной на Банковой партитуре, непросто. Пока речь идет, как говорят военные, о беспокоящем огне, заставляющем премьера как одного из самых рейтинговых политиков нервничать и ошибаться.

Например, заседание СНБО в минувшую пятницу стало примером публичной порки главы правительства Президентом. Виктор Ющенко выбрал ассиметричную тактику ответов на публичные выпады Юлии Тимошенко, предпочитая давать уничижительные характеристики работе ее правительства во время закрытых разборов полетов. Демонстрируемый Президентом праведный гнев должен продемонстрировать колеблющимся, что и на Банковой есть еще порох в пороховницах. Недаром ведь Виктор Балога высказал уверенность в проведении досрочных парламентских выборов. Давно подмечено: что у Ющенко на уме – у Балоги на языке.

Евгений Магда