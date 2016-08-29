Bloomberg объяснил, чем грозит России придуманная ФСБ "украинская провокация" в Крыму

Об этом свидетельствуют мнения опрошенных Bloomberg экономистов.

52% экспертов считают, что ЕС в течение года отменит антироссийские санкции. До вымышленной ФСБ "диверсии" так считали 69% опрошенных.

В свою очередь отмену санкций США против России прогнозируют лишь 10% аналитиков в сравнении с 19% месяцем ранее.

Кроме того, 76% экономистов считают, что доверие инвесторов к России упадет. А отток капитала спрогнозировали 62% экспертов.

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"Ухудшение ситуации в Украине подорвет доверие инвесторов к России и сохранит санкции ЕС и США, усилит отток иностранного капитала, потому что Путин не будет сфокусирован на экономических реформах. Это в свою очередь приведет к ослаблению рубля и заставит Центробанк РФ проводить более осторожную политику", – считает один из экспертов.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.