Россия не сможет ветировать вступление в НАТО Украины и Грузии - Райс

17:20, 28 сентября 2008
Политика
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Госсекретарь США дала интервью

Россия не сможет наложить вето на вступление в НАТО бывших советских республик, таких как Украина и Грузия. Об этом заявила Госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью греческой прессе. Соединенные Штаты и Европа решительно поддерживают независимость и территориальную целостность соседей России, сказала Райс. 

Эхо Москвы 

 

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