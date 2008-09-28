Россия не сможет ветировать вступление в НАТО Украины и Грузии - Райс

Россия не сможет наложить вето на вступление в НАТО бывших советских республик, таких как Украина и Грузия. Об этом заявила Госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью греческой прессе. Соединенные Штаты и Европа решительно поддерживают независимость и территориальную целостность соседей России, сказала Райс.

Эхо Москвы