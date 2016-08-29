В Украине откроются только четыре избирательных участка для выборов в Госдуму РФ - СМИ

Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Глава межведомственной рабочей группы по голосованию за рубежом, член Центризбиркома (ЦИК) Василий Лихачев заявил, что официальная позиция по голосованию в диппредставительствах, где должны открыться избирательные участки, будет обнародована в ближайшие дни.

Так, в 2011 году в Украине было организовано 17 избирательных участков для голосования россиян, на этот раз — всего четыре.

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Собеседник "Ъ", близкий к администрации президента Украины, заявил, что Киев не намерен способствовать проведению голосования, организация которого — задача российских дипломатов.

При этом член ЦИКа РФ Николай Левичев допускает, что уменьшение числа участков ограничит активное избирательное право россиян.

Предварительно предполагается открытие четырех участков: одного - в Киеве и трех в генконсульствах, в Харькове, Одессе и во Львове. По словам Лихачева, Михаил Зурабов еще перед отставкой проинформировал президента Украины Петра Порошенко об организации голосования на этих участках.