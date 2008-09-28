Гриценко прогнозирует, что Тимошенко и Янукович создадут «бульдозер»

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВР Анатолий Гриценко называет маловероятным создание "коалиции трех". Об этом он заявил в программе "Шустер Live" на телеканале "Украина".

"Я еще вчера сделал заявление о том, что есть шанс создать коалицию трех. И этот путь нужно пройти. К сожалению, я сегодня могу констатировать, что где-то 99 процентов, что этот путь оборвался... И коалиции трех уже не будет. Потому сейчас можно говорить лишь о возможной коалиции как минимум двух. Я называю эту коалицию бульдозером. Политический бульдозер – это коалиция в составе Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. Это не лучший – чтобы не сказать "плохой" – вариант, но он лучше, чем развал парламента и нестабильность в государстве..." - сказал Гриценко

"Почему я говорю, что это бульдозер? Потому что иметь почти 350 голосов – это возможность принимать любое решение, это возможность преодолеть вето президента, это возможность изменять Конституцию, это даже возможность импичмента..." – отметил экс-министр обороны – "Такая сила, как бульдозер, может – если там будет ум – расчистить завалы, может предпринять антикризисные меры, может создать ровную площадку для серьезных изменений в Украине, но уже другим парламентом, другим правительством и с другим президентом. Но точно так же этот бульдозер может и занести... Кстати, 2-го числа его таки занесло на поле полномочий президента. Это правда. Но так же те законы, которые исправляли 2-го октября, которые сейчас действуют, – они также противоречат Конституции. И это тоже правда. Или все же нужно искать возможность договариваться? Потому что вариант выборов – это абсолютно самый безответственный вариант".