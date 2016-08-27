"Сталинские времена возвращаются": Порошенко о принудительном удержании Россией замглавы Меджлиса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

«Один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров был помещен в психиатрическую больницу. Мы видим, что сталинские времена 30-х годов XX века полностью возвращаются», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что это является еще одним дополнительным аргументом, почему должна быть хорошая координация для обеспечения глобальной безопасности.

«Следовательно, это не является проблемой исключительно Украины, это проблема всего мира. И США, как мировой лидер, вместе с нами стоят и должны стоять на страже глобальной безопасности», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что сегодня сотни украинцев находятся в заложниках, которых держат в российских тюрьмах и в тюрьмах на оккупированной территории.

Президент также привел ужасный пример содержания террористами в тюрьме слепого украинца Владимира Жемчугова, у которого ампутированы обе руки, и подчеркнул, что у россиян нет никакого объяснения, за что они держат наших заложников.

Президент призвал весь демократический мир быть солидарным с Украиной и усилить давление на Россию как страну-агрессора в связи с грубым нарушением ею международного права и прав и свобод украинцев на оккупированных территориях нашей страны.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». «В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.