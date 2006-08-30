Черномырдин примет участие в церемонии посвящения первокурсников в студенты

1 сентября, в День Знаний, состоится традиционная встреча Посла России в Украине В.С.Черномырдина с учащейся молодежью. В.Черномырдин встретится со студентами 4-го русского актерского курса Национального Университета театра, кино и телевидения им.И.К.Карпенко-Карого. Встреча состоится 1 сентября в 12-30 (ул.Ярославов Вал, 40). Затем в 14-00 В.С.Черномырдин примет участие в церемонии посвящения первокурсников Университета им. И.К.Карпенко-Карого в студенты (Дом художника, ул.Артема, д.1-5). Телефоны: 244-06-61, 244-09-63, факс: 246-34-69.