Беларусь поблагодарила Порошенко за содействие в восстановлении ее диалога с ЕС

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, в ходе встречи собеседники также подчеркнули важность завершения обустройства украино-белорусской границы в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

Также обсуждались вопросы организации совместных культурных мероприятий по случаю 345-летия автора первой Конституции Украины гетмана Пилипа Орлика, который родился на территории современной Минской области.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы усиления экономического сотрудничества между двумя странами.

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Стороны отметили целесообразность активизации торгово-экономических отношений за счет расширения сотрудничества в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе и транспортной сфере.

Была отмечена важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии в сентябре этого года в Минске.

Президент выразил заинтересованность Украины в развитии сети учебных заведений с целью создания возможностей для изучения украинского языка в районах компактного проживания этнических украинцев в Беларуси.