Ленинский райсовет отказался дать деньги на 75-ю годовщину Голодомора

Ленинский районный совет в городе Севастополе после рассмотрения вопроса о внесении изменений в годовой бюджет отказал районной государственной администрации в выделении 5 тыс. грн. на мероприятия к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Ленинского райсовета от Блока Наталии Витренко Константин ЗАРУДНЕВ.

По его информации, депутаты решили направить дополнительно полученные в бюджет средства в помощь малообеспеченным слоям населения. „Мы разделили эти 5 тыс. грн. на две части: половину отдаем на нужды инвалидов, другую половину - детям из социально неблагополучных семей и малообеспеченных семей на празднование Нового года”, - сказал депутат.

„За эту поправку проголосовали депутаты Блока Наталии Витренко, КПУ и Русского блока, депутаты от Партии регионов - „50 на 50”, - сообщил К.ЗАРУДНЕВ.

По словам депутата, они исходили из того, что „если это инициатива Секретариата Президента Украины, то она должна подкрепляться каким-то целевым фондом. А брать средства из прибыли района, которые мы можем потратить на наших еще живых ветеранов, - это, я считаю, неактуально”.

Кроме того, казал он, „мы не согласны с политической трактовкой факта Голодомора; мы считаем, что такое явление имело место - это позорный исторический факт, - но другое дело, что это подается как геноцид только украинцев”.

Председатель общественной организации “Украинская община Севастополя” Мирослав МАМЧАК, комментируя для УНИАН сегодняшнее решение Ленинского райсовета города, отметил, что отказ депутатов выделить средства на мероприятия, приуроченные к годовщине Голодомора, свидетельствует о том, что “эти депутаты и партии, которые они представляют в райсовете, используют трагедию украинского народа в своих идеологических, партийных целях”. По мнению М.МАМЧАКА, „это делается по заказу их идеологических партнеров или спонсоров из ближнего зарубежья с той целью, чтобы оправдать ту роль, которую сыграли их предшественники в уничтожении украинского народа”.

По словам М.МАМЧАКА, Украинская община Севастополя 28 сентября проведет в городе мероприятия, посвященные 75-й годовщине Голодомора в Украине. „И без участия депутатов райсоветов и всех антиукраинских партий соответствующий Указ Президента Украины в Севастополе будет выполнен”, - подчеркнул он.