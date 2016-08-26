Каськив объяснил, зачем ездил в Панаму

Об этом он заявил "Украинской правде".

"Мы приехали три недели назад. Я анализировал инвестиционные проекты и возможности экспорта продукции из Украины в ряде стран региона. Сочетал деловую и частную поездку с семьей. Планово должен был возвращаться в Европу в конце августа. С сентября у меня был запланирован довольно жесткий график, связанный с бизнесом", – рассказал он.

Каськив добавил, что до сих пор возглавляет австрийскую инвесткомпаниюOzario Holdings GmbH.

"Начал развивать эту компанию с февраля 2015 года. Имею намерение реализовать бизнес-идеи, рожденные во время работы в Комитете экономических реформ и Агентстве. Сфера деятельности компании – инвестиционная и консалтинговая. Начальные приоритеты – инвестиции в Украину", – сказал он.

Рассказывая об обстоятельствах своего задержания, он заявил, что миграционная служба Панамы во время пересечения границы для поездки в Коста-Рику пригласила его на собеседование для выяснения миграционного статуса. Он добавил, что в Коста-Рику планировал поехать на два дня как турист.

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Также Каськив считает, что его умышленно подстерегали в Панаме.

"Поскольку украинские правоохранители реалистично оценивали свои шансы, то никто ранее и не обращался с попытками экстрадиции меня с территории Евросоюза. Сейчас, очевидно, расчет на злоупотребление двусторонними отношениями с Панамой и отсутствие практики в подобных политических условиях", – жалуется он.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.