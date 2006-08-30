Ульянченко увидела интересных молодых людей

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО прогнозирует становление новой политической элиты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала журналистам, что новый политический период будет довольно интересным, поскольку в Украине сформируется сильная оппозиция, кроме того, на политическую арену выйдут новые мощные политические фигуры.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, среди нынешних депутатов Верховной Рады есть «интересные молодые люди, которые начинают о себе говорить». Среди них она назвала членов «Нашей Украины» Ксению ЛЯПИНУ и Николая КАТЕРИНЧУКА. «Мне кажется, что много интересных молодых людей пришли в Блок Юлии Тимошенко», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, в частности выделив Евгения СУСЛОВА (городской председатель Сквиры Киевской области – УНИАН).

Также, по ее мнению, есть и в Партии регионов молодые предприниматели, люди с серьезным образованием. «Мне кажется, что на этом уровне вырастет такая плеяда, новая политическая элита», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Относительно того, должен ли малый и средний бизнес бояться нового Кабинета министров, губернатор отметила, что такое право у него есть, ведь к власти пришли люди, которые в определенные времена имели достаточно конфликтные отношения с бизнесом. «Но мне кажется, что сейчас это совсем другая команда, и главное – это команда, которая пришла работать во власть с другой философией», - сказала она.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провозгласил свои принципы относительно инвестиционного климата, частного предпринимательства, кроме того, это заложено и в Универсале национального единства. По ее словам, это первый созыв Верховной Рады, у которой малый и средний бизнес имеют поддержку.