Порошенко назвал нынешнюю работу СБУ самой эффективной за все годы существования Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве во время вручения ордеров на квартиры сотрудникам СБУ.

“Сегодня я, как главнокомандующий, могу констатировать: никогда за все существование Украины деятельность службы не была такой эффективной. Сегодня вы с другими военными является фундаментом независимости Украины. Сегодня служба не является органом политического давления, а наоборот - службой защиты государства Украина, нашей Родины”, - сказал Порошенко.

Он отметил, что тот уровень доверия общества, который в последнее время одержала украинская спецслужба, “надо беречь как зеницу ока, ибо на этом доверии строится эффективность службы”.

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Президент вручил 190 сотрудникам СБУ ключи от квартир в новом доме на улице Максимовича в Киеве.

По его словам, в ближайшее время планируется построить еще 4 дома, в которых сотрудникам СБУ будут выделены еще 168 квартир. При этом глава государства подчеркнул, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет менее 9 тыс. грн.

При этом президент отметил, что социальное обеспечение со стороны государства сотрудников СБУ является залогом их плодотворной работы.

“Сотрудник СБУ чувствует, что государство заботится о нем, от того на сердце спокойнее и работается легче”, - отметил Порошенко.