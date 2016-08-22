Порошенко назвал нынешнюю работу СБУ самой эффективной за все годы существования Украины
Президент Петр Порошенко заявил, что деятельность СБУ на сегодня стала наиболее эффективной за все годы существования Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве во время вручения ордеров на квартиры сотрудникам СБУ.
“Сегодня я, как главнокомандующий, могу констатировать: никогда за все существование Украины деятельность службы не была такой эффективной. Сегодня вы с другими военными является фундаментом независимости Украины. Сегодня служба не является органом политического давления, а наоборот - службой защиты государства Украина, нашей Родины”, - сказал Порошенко.
Он отметил, что тот уровень доверия общества, который в последнее время одержала украинская спецслужба, “надо беречь как зеницу ока, ибо на этом доверии строится эффективность службы”.
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Президент вручил 190 сотрудникам СБУ ключи от квартир в новом доме на улице Максимовича в Киеве.
По его словам, в ближайшее время планируется построить еще 4 дома, в которых сотрудникам СБУ будут выделены еще 168 квартир. При этом глава государства подчеркнул, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет менее 9 тыс. грн.
При этом президент отметил, что социальное обеспечение со стороны государства сотрудников СБУ является залогом их плодотворной работы.
“Сотрудник СБУ чувствует, что государство заботится о нем, от того на сердце спокойнее и работается легче”, - отметил Порошенко.