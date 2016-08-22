Жебривский: количество обстрелов боевиков уменьшилось, потому что у Путина прошла эйфория

На донецком направлении зоны АТО фиксируется уменьшение количества обстрелов со стороны боевиков, но это не влияет на их мощность, сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте такжеМиссия ОБСЕ сообщила, что ее наблюдатели попали под обстрел на Луганщине

"В начале этой (прошлой, - ред.) недели мы видели существенное обострение, порой до 100 обстрелов доходило, но там через день. Сегодня мы видим уменьшение обстрелов, но они достаточно мощные. Это и 152-мм гаубицы стреляют, это и 120-мм минометами, и сегодня в селе в Марьинском районе разрушили хозяйственный двор одного из фермерских хозяйств вдребезги. Перед этим, в начале недели разбили в Чермалыке вдребезги также хозяйский двор, и очень прицельные удары стали как раз по системам управления. И хотя за эти сутки погибших нет, но есть тяжелые ранения, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Я думаю, что Путин, после этой эйфории, о так называемых "крымских диверсантах", немного спустился на землю, и из-за этого, думаю, сдаст назад", - сказал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.