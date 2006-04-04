Кто пройдет детектор лжи

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который по результатам выборов набрал большее количество голосов избирателей на выборах Киевского городского головы, собирается назначать своими замами только тех, кто будет согласован с его командой и пройдет детектор лжи.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в ближайшее время он планирует встретиться со всеми заместителями Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО и поговорить с ними.

«После этого я приму предварительное решение. После этого я согласую это со своей командой и с теми, кто будет со мной в Киевсовете. После этого, если команда поддержит – у меня нет ничего личного к ним (заместителям – УНИАН) – предложу им пройти на детекторе лжи», - сказал он.

Он пообещал, что проверка на детекторе будет происходить в присутствии журналистов. «Прошел – иди работай на благо киевлян. Уже накрался давно, денег куча и дальше воровать не надо», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.