Украинские чиновники прошли тренинги по е-декларированию

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Участникам тренингов были предоставлены методические и практические рекомендации, а также ответы на вопросы, возникшие в ходе тестового заполнения деклараций.

Напоминается, что, согласно закону «О предотвращении коррупции», в течение 60 дней после запуска системы электронного декларирования декларацию должны подать лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Это около 50 тысяч чиновников, среди которых президент, премьер-министр, члены правительства, народные депутаты Украины, заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители. Все остальные государственные служащие начнут заполнять электронные декларации с 1 января 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа глава НАПК Наталия Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования. Вместе с тем эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации.

В Госспецсвязи заявили о невозможности проведения сертификации системы электронного декларирования через недостатки, допущенные и не исправленные разработчиками этой системы.

18 августа глава НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должна выдать сертификат технической безопасности для е-декларирования до 31 августа.

Также она уточнила, что чиновники будут подавать электронные декларации о доходах с 1 сентября.