В Центре противодействия коррупции назвали "ложью" заявление НАПК о полном запуске системы э-декларирования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шабунин заявил сегодня на пресс-конференции.

Последние события вокруг запуска системы электронного декларирования Шабунин назвал сознательным срывом одного из ключевых антикоррупционных инструментов.

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По его мнению, сейчас происходит откровенное манипулирование словами в первую очередь со стороны руководства НАПК.

"НАПК говорит: система декларирования полностью запущена. Это ложь. Запущена подача данных в систему декларирования без каких-либо последствий за ложь в этих декларациях. Никакого смысла в этих данных нет, потому что эта система создавалась для того, чтобы впервые в истории страны можно было наказать чиновников за ложь в декларациях", - подчеркнул Шабунин.

В связи с этим он обратил внимание на то, что рядовые чиновники в Госспецсвязи и даже НАПК являются простыми исполнителями и не они принимали это решение.

"Потому что убийство декларирования - это не только убийство одной из самых эффективных антикоррупционных реформ. Это убийство безвизы... и это гарантированное убийство финансовой помощи от Запада. Трех миллиардов от МВФ и госгарантий от США, и чуть больше миллиарда гарантий от ЕС. Без этих денег осенью гривня уйдет в пике. Ее можно будет спустить в унитаз", - утверждает Шабунин.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00.00 официально заработала система электронного декларирования.

В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

«Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - сказала она.

Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с функциональностью программного обеспечения.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.