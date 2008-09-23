БЮТ нашел позитив для Тимошенко: кого больше бьют, того народ жалеет

Лидер фракции БЮТ в Верховной Раде Иван КИРИЛЕНКО считает, что в государстве «опасно деформирована вертикаль исполнительной власти». По его словам, правительство по сути отстранено от власти, а на премьер-министра «возложена вся ответственность, а прав – ноль». «Того - не трогай, того – не вызывай, значительная часть решений заблокирована», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

По его словам, это делается для того, чтобы как можно больше насолить действующему премьеру». Он сообщил, что в последние дни звучат в адрес Юлии ТИМОШЕНКО «обвинения, огульная критика, оскорбления». И.КИРИЛЕНКО отметил, что необходимо помнить: в Украине кого «больше всего бьют, того народ больше всех жалеет».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «из всех углов сейчас подстрекают к отставке правительства и кому-то этого очень хочется, чтобы страна окончательно впала в кому». Он отметил, что сегодня не нужен ни бюджет, ни Евро-2012, ни реформы кое-кому из представителей власти, а нужна «новая бойня в виде досрочных выборов».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что «избиратели требуют не выборов, а договариваться и объединять усилия ради государства и интересов людей».