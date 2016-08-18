НАБУ проверяет ГФС по делу Онищенко, был допрошен глава ведомства - Сытник

Обэтом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает РБК-Украина.

"Глава ГФС Роман Насиров, насколько я знаю, уже был допрошен в качестве свидетеля", - заявил Сытник.

Он также подчеркнул, что комплекс и следственных и экспертных действий проводится в ГФС в целом.

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"Ведь это в налоговой принималось решение, например, об отсрочке уплаты ренты. Сейчас мы проводим следственные действия и экономические исследования по этому поводу", - отметил глава НАБУ.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне. НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, но он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.