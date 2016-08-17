В ЕС обсудили ситуацию в Украине и обострение напряженности между Москвой и Киевом

Соответствующее обсуждение прошло в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности, сообщил собственному корреспонденту УНИАН по результатам заседания европейский дипломат.

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"ЕС и государства-члены вновь заявили о своем осуждении и непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и их неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Комитет подтвердил призыв избегать каких-либо действий и риторики, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он.

Во время заседания также обсуждалась и ситуация на востоке Украины. "Что касается Восточной Украины, и учитывая недавние тревожные всплески нарушений режима прекращения огня, они подчеркнули, что единственным возможным решением является мирное урегулирование конфликта. ЕС и его государства-члены подтвердили призыв ко всем сторонам оперативно и в полном объеме выполнять Минские договоренности и уважать свои обязательства, что является ключом к успеху нынешних усилий по достижению устойчивого политического решения, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул европейский дипломат.

По его словам, Комитет также выразил полную поддержку дипломатическим усилиям в «Нормандском формате».

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как и заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он. На следующий день глава Украинского государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.

В то же время президент Европейского Совета Дональд Туск назвал недостоверной российскую версию событий во временно оккупированном Крыму.