Дело по снятию неприкосновенности с давно сбежавшего судьи Чауса наконец-то дошло до ВР

18:22, 16 августа 2016
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил на рассмотрение профильного парламентского комитета представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тыс. долл. взятки.

Як тільки комітет прийме рішення, питання про затримання Чауса буде винесене на розгляд ВР / Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Парубий проинформировал, что сегодня, 16 августа, председатель Верховного суда Украины внес в Верховную Раду представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест (содержание под стражей) судьи Чауса.

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«Я немедленно направляю его в профильный комитет – Комитета по вопросам правовой политики и правосудия – для предоставления соответствующего заключения. Как только комитет примет свое решение, я вынесу этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады Украины», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

Коррупционные деньги изобретательный судья-взяточник хранил в банках, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В САП заявили, что подготовили и готовы объявить подозрение Чаусу, после чего обратятся в Верховный суд Украины, чтобы председатель ВСУ одобрил представление в Верховную Раду о лишении судейского иммунитета этого судьи.

При этом в САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения в совершении преступления.

Как сообщил в тот день народный депутат Борислав Береза, Чаус сбежал. Его местонахождение неизвестно.

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