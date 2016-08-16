Дело по снятию неприкосновенности с давно сбежавшего судьи Чауса наконец-то дошло до ВР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Парубий проинформировал, что сегодня, 16 августа, председатель Верховного суда Украины внес в Верховную Раду представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест (содержание под стражей) судьи Чауса.

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«Я немедленно направляю его в профильный комитет – Комитета по вопросам правовой политики и правосудия – для предоставления соответствующего заключения. Как только комитет примет свое решение, я вынесу этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады Украины», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

Коррупционные деньги изобретательный судья-взяточник хранил в банках, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В САП заявили, что подготовили и готовы объявить подозрение Чаусу, после чего обратятся в Верховный суд Украины, чтобы председатель ВСУ одобрил представление в Верховную Раду о лишении судейского иммунитета этого судьи.

При этом в САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения в совершении преступления.

Как сообщил в тот день народный депутат Борислав Береза, Чаус сбежал. Его местонахождение неизвестно.