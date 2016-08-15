Дело Чауса: Антикоррупционная прокуратура просит Раду разрешить арест судьи-взяточника

Соответствующее ходатайство уже направлено в Верховную Раду, сообщает 5 канал.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа задокументировало получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

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В САП заявили, что подготовили и готовы объявить подозрение Чаусу, после чего обратятся в Верховный суд Украины, чтобы председатель ВСУ принял представление в Верховную Раду о лишении судейского иммунитета этого судьи.

При этом в САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

Между тем Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения в совершении преступления.