Дело Чауса: Антикоррупционная прокуратура просит Раду разрешить арест судьи-взяточника
Дать разрешение на задержание и арест киевского судьи Николая Чауса просит парламент специализированная антикоррупционная прокуратура.
Соответствующее ходатайство уже направлено в Верховную Раду, сообщает 5 канал.
Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа задокументировало получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.
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В САП заявили, что подготовили и готовы объявить подозрение Чаусу, после чего обратятся в Верховный суд Украины, чтобы председатель ВСУ принял представление в Верховную Раду о лишении судейского иммунитета этого судьи.
При этом в САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.
Между тем Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения в совершении преступления.