Премьер Чехии призвал активнее поддержать Грузию

Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Европейский союз (ЕС) выделить больше денежных средств для восстановления Грузии после конфликта с Россией.

"ЕС может потерять альтернативные пути снабжения нефтью и газом, если останется безучастным зрителем", - заявил чешский премьер в интервью испанским СМИ. М.Тополанек также отметил, что НАТО допустил ошибку, не предложив Грузии и Украине статус официальных кандидатов на вступление в Североатлантический союз в апреле 2008 г., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на "Радио Прага".

15 сентября 2008 г. Еврокомиссия объявила о своем намерении выделить до 500 млн евро Грузии к 2010 г. Данные средства будут предоставлены для оказания помощи при восстановлении страны после конфликта с РФ, сообщила еврокомиссар по внешним связям и политике добрососедства Бенита Ферреро-Вальднер в ходе пресс-конференции в Брюсселе, где министры иностранных дел стран-членов Евросоюза собирались для обсуждения грузинского кризиса.

Планируется, что в текущем году из указанной суммы будет выделено 100 млн евро.