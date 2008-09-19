Лучше остановить расширение НАТО, чем брать туда Украину с Грузией?

Западные эксперты по вопросам безопасности считают, что не стоит принимать в Североатлантический альянс Украину и Грузию ценой отношений с Россией.

Как говорится в обнародованном “Немецкой волной” аналитическом докладе Международного института стратегических исследований, западные эксперты по вопросам безопасности осуждают намерения ускоренного расширения Североатлантического альянса любой ценой.

“НАТО не должен ставить на карту свои отношения с Россией из-за российско-грузинского конфликта“, - отмечает председатель этого фонда Джон ЧИПМЕН.

В докладе эксперт также пишет, что “вместо расширения своих границ, Альянсу лучше было бы обеспечить поддержку имеющимся странам-участницам”.

Дж.ЧИПМЕН считает, шансы Тбилиси на получение членства в НАТО стали “слабее” – грузинское руководство развязало войну по отношению к Абхазии и Южной Осетии и повело себя ”безответственно“.

“Европейцы имеют все основания аргументировать, что в стратегических интересах Альянса – остановить процесс расширения. То же касается и перспектив Украины, где большинство населения – против вступления в НАТО“, - подытоживает эксперт.