Ющенко наговорил Луганщине ворох комплиментов к юбилею

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжествах по случаю 70-летия Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, приветствуя собравшихся, глава государства сказал: «Я глубоко благодарен вам за ваш самоотверженный труд во имя нашего государства и нации. Я вместе со всей Украиной горжусь Луганской областью и луганчанами».

В.ЮЩЕНКО отметил мощный экономический потенциал Луганской области, напомнив, что на сегодня область производит почти 10 процентов всей промышленной продукции Украины.

Отдельно он напомнил о значении этого региона в таких сферах как добыча угля, металлургия, сельское хозяйство.

В.ЮЩЕНКО особо отметил важность Луганской области как края, подарившего Украине очень многих выдающихся личностей в различных сферах.

Обращаясь к собравшимся, В.ЮЩЕНКО отметил: «Ваша позиция очень важна для будущего продвижения Украины. Украина ценит те достижения, которые имеет ваша область».

Говоря о дальнейшем развитии нашего государства, Президент отметил то, как важно сегодня для Украины «научиться говорить одним голосом». «Уверен, мы дети одной земли. Мы должны передать Украину потомкам стабильной, достойной, объединенной вокруг национальных приоритетов», - сказал глава государства.

«Иметь единую нацию и сильное государство, безусловно, не просто, но только объединенный народ может ставить большие цели и достигать их», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Во время торжеств Президент вручил государственные награды.