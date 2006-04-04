В Черкассах выборы городского председателя признаны недействительными

19:02, 04 апреля 2006
Политика
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Члены ТИК отменили свое прежнее постановление

В Черкассах выборы городского председателя признаны недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 12 из 19 членов городской территориальной избирательной комиссии.

В своем постановлении пунктом первым они отменили свое же постановление от 26 марта об объявлении предупреждения Валерию ПАЩЕНКО в связи с нарушением избирательного законодательства.

Вторым пунктом комиссия признала выборы недействительными и отменила решение о регистрации В.ПАЩЕНКО кандидатом на должность городского председателя.

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