В Черкассах выборы городского председателя признаны недействительными
19:02, 04 апреля 2006Политика
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Члены ТИК отменили свое прежнее постановление
В Черкассах выборы городского председателя признаны недействительными.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 12 из 19 членов городской территориальной избирательной комиссии.
В своем постановлении пунктом первым они отменили свое же постановление от 26 марта об объявлении предупреждения Валерию ПАЩЕНКО в связи с нарушением избирательного законодательства.
Вторым пунктом комиссия признала выборы недействительными и отменила решение о регистрации В.ПАЩЕНКО кандидатом на должность городского председателя.
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