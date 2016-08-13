Матиос отверг одну из версий убийства адвоката российского ГРУшника Грабовского
Заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отвергает профессиональную деятельность как версию убийства адвоката Юрия Грабовского.
Об этом шла речь в сюжете в эфире "5 канала".
По словам Матиоса, мотивом убийства адвоката, который защищал в суде интересы российского военнослужащего ГРУ Генштаба РФ Александра Александрова, не была его профессиональная деятельность.
"Подозреваемые в убийстве дали показания о мотивах преступления, подтвердив их, в том числе путем предоставления возможности осмотра тех видеофайлов пыток и допроса адвоката Грабовского, которые мы не можем, согласно закону, предоставить для обнародования", – прокомментировал Матиос.
Читайте такжеЧто известно о подозреваемых в убийстве адвоката Грабовского: расследование журналистов
Также заместитель генпрокурора напомнил, что сначала тремя главными версиями было убийство адвоката с целью наживы, месть за нетрадиционную ориентацию Грабовского и профессиональная деятельность адвоката.
Как сообщалось 25 марта, адвокат российского ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский был застрелен в бывшем колхозном саду в 27 км от г. Жашков на Черкасщине.