Матиос отверг одну из версий убийства адвоката российского ГРУшника Грабовского

Об этом шла речь в сюжете в эфире "5 канала".

По словам Матиоса, мотивом убийства адвоката, который защищал в суде интересы российского военнослужащего ГРУ Генштаба РФ Александра Александрова, не была его профессиональная деятельность.

"Подозреваемые в убийстве дали показания о мотивах преступления, подтвердив их, в том числе путем предоставления возможности осмотра тех видеофайлов пыток и допроса адвоката Грабовского, которые мы не можем, согласно закону, предоставить для обнародования", – прокомментировал Матиос.

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Также заместитель генпрокурора напомнил, что сначала тремя главными версиями было убийство адвоката с целью наживы, месть за нетрадиционную ориентацию Грабовского и профессиональная деятельность адвоката.

Как сообщалось 25 марта, адвокат российского ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский был застрелен в бывшем колхозном саду в 27 км от г. Жашков на Черкасщине.