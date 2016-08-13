МИД Латвии призвало Россию воздержаться от эскалации конфликта с Украиной

"В телефонной беседе заверил Павла Климкина в поддержке предпринимаемых Украиной усилий для деэскалации ситуации и возврату к переговорам", - написал Линкявичус в Twitter, передат 112.ua.

В свою очередь Климкин поблагодарил коллегу "за поддержку и решительную позицию в отношении провокации РФ".

В заявлении, размещенном на сайте Литовского МИД, ведомство призвало РФ воздержаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности и срыву Минских договоренностей.

Также Линкявичус осудил отказ России от продолжения переговоров в Нормандском формате.

Читайте такжеБайден: ответственность за провокации в Крыму в полной мере лежит на России

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.