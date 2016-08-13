МИД Латвии призвало Россию воздержаться от эскалации конфликта с Украиной
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и глава украинского МИД Павел Климкин обсудили по телефону ситуацию на админгранице с Крымом.
"В телефонной беседе заверил Павла Климкина в поддержке предпринимаемых Украиной усилий для деэскалации ситуации и возврату к переговорам", - написал Линкявичус в Twitter, передат 112.ua.
В свою очередь Климкин поблагодарил коллегу "за поддержку и решительную позицию в отношении провокации РФ".
В заявлении, размещенном на сайте Литовского МИД, ведомство призвало РФ воздержаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности и срыву Минских договоренностей.
Также Линкявичус осудил отказ России от продолжения переговоров в Нормандском формате.
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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.