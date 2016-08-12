Кабмин передал на утверждение СНБО перечень лиц из санкционного списка "Савченко-Сенцова-Кольченко"

Как отмечается в правительственном распоряжении №574, решение принято в связи с вынесением судебными органами Российской Федерации незаконных обвинительных приговоров, осуществлением других противоправных действий в отношении граждан Украины, а также во исполнение ряда законодательных актов Украины.

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Перечень лиц, в отношении которых могут применяться санкции, в распоряжении не приводится.

Вместе с тем, правительственное решение обязывает органы власти отслеживать, проверять и не допускать случаев совершения сделок, обращения за разрешительными документами или осуществления волеизъявления лицами или с участием лиц, вошедших в представленный санкционный перечень.

«Министерству иностранных дел после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций, - говорится в решении правительства. - Вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос относительно срока применения санкций и информирования лиц о применении к ним санкций, а также об обнародования списка таких лиц».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 23 марта одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению ограничительных мер к физическим лицам, причастным к противоправным действиям в отношении Савченко.

В санкционный список лиц, причастных к организации, незаконному задержанию и заключению в РФ летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова и других украинцев, включены фамилии руководителей Федеральной службы безопасности РФ, Следственного комитета, прокуратуры, судейского корпуса, военных и других должностных лиц.