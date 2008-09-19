Выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ считает, что выборы в советы - от поселкового до городского - должны проходить по мажоритарной системе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТКОВСКИЙ сказал журналистам на пресс-конференции в горсовете.

Мэр Полтавы считает, что выборы в советы - от поселкового до городского - должны проходить по мажоритарной системе, тогда каждый депутат будет знать, где его округ, кто его избиратели, и куда надо направить деньги из депутатского фонда.

По его мнению, существующая система выборов горсовета по партийным спискам «запутала» депутатов и они «растерялись» в вопросе использования «своих» денег: то ли следовать указаниям партий, которые они представляют, то ли финансировать нужды избирателей, которых они фактически не имеют.