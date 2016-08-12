МИД требует от России безотлагательно предоставить доступ миссии ОБСЕ к оккупированному Крыму

Об этом говорится на странице МИД в Facebook.

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«МИД Украины обратилось к МИД государства-оккупанта с требованием безотлагательно предоставить безопасный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине в Автономной Республики Крым и г. Севастополь, согласно мандату, предоставленному СММ, который в том числе одобрила Российская Федерация, с целью предоставления объективной оценки ситуации на временно контролируемой российскими оккупационными силами территории», - говорится в сообщении.

МИД Украины также призывает в срочном порядке предоставить доступ представителям миссии ОБСЕ в Украине Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, Международного комитета Красного Креста в Украине и офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, задержанных в результате последней российской провокации граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществлению терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».

По словам президента РФ Владимира Путина, последние события в Крыму являются основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

11 августа президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.