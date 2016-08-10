Порошенко ожидает, что Россия будет выполнять Минские договоренности

Об этом говорится в комментарии президента, размещенном на сайте главы государства.

Порошенко призвал российское руководство сосредоточиться на добросовестном соблюдении основополагающих норм международного права, прежде всего в отношении уважения суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

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«Ожидаю также, что РФ обеспечит надлежащую имплементацию аспектов безопасности Минских договоренностей, в том числе через использование механизмов Нормандского формата», - заявил он.

Также глава государства подчеркнул, что Украина предана восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, включая прекращение оккупации Крыма, исключительно политико-дипломатическими средствами.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершению в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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Президент России Владимир Путин заявил, что последние события в Крыму являются основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

В Минобороны отметили, что «подобные заявления со стороны ФСБ есть ни что иное, как попытка оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова». Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения Крыма и мирового сообщества от преступных действий по преобразованию полуострова на изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве.