Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ситуации в оккупированном Крыму

По данным Reuters, встреча пройдет по инициативе украинской стороны, пишет РБК.

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Сообщение о проведении экстренного заседания появилось после появления сообщения о совещании у президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявила о намерении инициировать проведение сегодня консультаций Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно провокаций Кремля во временно оккупированном Крыму.



