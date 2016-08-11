Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ситуации в оккупированном Крыму
17:18, 11 августа 2016Политика
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Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание сегодня, 11 августа, из-за сложившейся ситуации вокруг оккупированного Россией Крыма.
Совбез ООН соберется на экстренное заседание / 5.ua
По данным Reuters, встреча пройдет по инициативе украинской стороны, пишет РБК.
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Сообщение о проведении экстренного заседания появилось после появления сообщения о совещании у президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявила о намерении инициировать проведение сегодня консультаций Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно провокаций Кремля во временно оккупированном Крыму.
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