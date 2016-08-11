Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ситуации в оккупированном Крыму

17:18, 11 августа 2016
Политика
3216 0

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание сегодня, 11 августа, из-за сложившейся ситуации вокруг оккупированного Россией Крыма.

5.ua

По данным Reuters, встреча пройдет по инициативе украинской стороны, пишет РБК.

Читайте такжеПорошенко поручил инициировать телефонный разговор с Путиным

Сообщение о проведении экстренного заседания появилось после появления сообщения о совещании у президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявила о намерении инициировать проведение сегодня консультаций Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно провокаций Кремля во временно оккупированном Крыму.


 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter