Украина инициирует проведение сегодня консультаций Совбеза ООН относительно провокаций Кремля в Крыму

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"На поручение (президента Петра) Порошенко Украина инициирует проведение сегодня консультаций Совета безопасности ООН относительно провокаций Кремля в Крыму", - сказано в сообщении.

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Отметим, что председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook также отметила о целесообразности такой инициативы.

"Считаю необходимым инициирование Украиной созыва внеочередного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения провокации РФ, срыва мирного урегулирования на Донбассе и подготовки к ударам по территории Украины", - написала она.

Как сообщал УНИАН, президентом министру иностранных дел Павлу Климкину приказано поручить руководителю миссии Украины при ООН провести консультации в Совете безопасности ООН и детально проинформировать о развитии событий.