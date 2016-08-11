СМИ: Причиной обысков в НАБУ стало прослушивание бизнесмена с Полтавщины

Об этом "Украинской правде" сообщил высокопоставленный источник в ГПУ.

"Бывший прокурор Полтавщины стал детективом НАБУ. И решил послушать телефон хорватского бизнесмена, который работает на Полтавщине", - заверил он.

По его словам, еще в мае СБУ заявила Генпрокуратуре, что следователь НАБУ "слушает не того человека".

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Собеседник добавил, что Луценко просил НАБУ "тихо дать документы".

"Но (директор НАБУ Артем) Сытник всех вечером собрал и приказал все подчистить. В результате они дали нам пустой диск. Наивные. Весь трафик же фиксировала СБУ", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что действия ГПУ "снизили и так крайне низкое доверие общества к правоохранительным органам".