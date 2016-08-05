Глава САП: обыск генпрокуратуры в НАБУ снижает доверие общества к правоохранительным органам

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Руководитель САП прокомментировал попытку проведения обыска ГПУ в здании НАБУ по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов уголовного производства, что расследуюет бюро.

Читайте такжеЛуценко рассказал о возможных виновных в якобы незаконном прослушивании со стороны НАБУ

"Я считаю, что за четыре месяца можно было основательно исследовать все обстоятельства этого производства, а не организовывать такое действо, которое снижает и так крайне низкое доверие общества к правоохранительным органам", - подчеркнул Холодницкий.

Руководитель САП считает, что все доказательства, касающиеся незаконного прослушивания, должны быть тщательно проверены.

"Я подчеркиваю, что перед законом равны все и уверяю, что, если следствие выявит незаконные действия поднадзорных нам детективов Бюро, САП не примет никаких мер административного или процессуального действия для "выгораживания "виновных", - заявил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ, где провела выемку документов.

Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию СБУ о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ лица.

НАБУ заявило, что судебное постановление об обыске и соответственно сам обыск являются незаконными.

Бюро также заявило, что на случай угрозы блокирования своей работы имеет собственное подразделение специальных операций, который должно гарантировать его стабильную работу и защиту данных.