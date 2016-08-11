Пайетт об "украинских диверсантах" в Крыму: России не удалось обмануть США

"Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во "вторжении в Крым", которые Украина уверенно опровергает", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

"Это не первое ложное обвинение Украины Россией, высказанное чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий", - отметил Пайетт.

5/5 Наши санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) August 11, 2016

"Наша позиция относительно статуса Крыма хорошо известна. Крым есть и всегда будет оставаться частью Украины", - подчеркнул посол США в Украине.

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"Мы осуждаем российскую оккупацию Крыма и призываем к ее немедленному прекращению", - отметил Пайетт.

"Наши санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.