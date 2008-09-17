Парламент Крыма добавил год к своему сроку

Депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым поддержали изменения в статью 22 Конституции АРК, предусматривающие увеличение срока полномочий крымского парламента с 4-х до 5-ти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято сегодня на заседании крымского парламента.

Парламент автономии постановил изложить один из абзацев статьи 22 Конституции АРК в таком виде: "Срок полномочий Верховной Рада Автономной Республики Крым составляет пять лет" (УНИАН: в действующей редакции Конституции АРК он звучит так: "Срок полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым - четыре года").

В пояснительной записке отмечается, что изменения вносятся в связи с принятым Верховной Радой Украины законом «О внесении изменений в Конституцию Украины», в соответствии с которым, сроки полномочий украинского парламента и местных советов составляют 5 лет. Постановление крымского парламента решено направить в ВР Украины для утверждения законом Украины изменения в статью 22 Конституции АРК.