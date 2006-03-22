Ющенко рассказал ”простую историю” об ”Итере”, взятках и больших политиках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает безосновательным пересматривать условия газового соглашения между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире одного из тернопольских телеканалов, который транслировался на УТ-1.

«Какие основания? Мы получили цену на газ на 5 лет. Мы получили изменение цены за транзит – 1,7 дол. за тыс. кубов на 100 км, мы получили монитеризацию расчетов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Скандалы вокруг компании «РосУкрЭнерго» В.ЮЩЕНКО назвал «играми с простой историей».

«Кто-то из мира больших политиков Украины хотел бы, чтобы этим транзитом занималась «Итера», потому что 5 или 7 лет назад было колоссальное сотрудничество со взятками в одну и вторую сторону, которые затем относили на государственные долги», - сказал Президент, добавив, что, кроме «Итеры», были и другие поставщики газа в Украину.

В то же время он отметил, что речь идет о функции, которую осуществляют на российской территории структуры, уполномоченные на это российской стороной. «Это вопрос не к Украине – кто осуществляет транзит», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года «Нафтогаз Украины», «Газпром» и «РосУкрЭнерго» подписали соглашение о поставках газа в Украину. Появление «РосУкрЭнерго» как поставщика газа в Украине вызвало множество сетований в украинском политикуме путем обвинения в непрозрачности деятельности этой компании, которые раздаются в ее адрес от ряда политиков.