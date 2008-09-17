Стрижак намекает, что Конституционный суд - как жена Цезаря

Конституционный Суд Украины не принимает решений под конкретную политическую ситуацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, об этом сказал председатель КС Андрей СТРИЖАК во время встречи 16 сентября с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Гансом-Юргеном ГАЙМЗЁТОМ.

А.СТРИЖАК сообщил, что КС на протяжении года рассмотрел свыше 70 дел, среди которых были и чрезвычайно важные для общества, в частности, дела о государственном бюджете на 2008 год, о статусе народного депутата Украины, о принятии Конституции и законов Украины на референдуме. «Простых дел у нас не бывает», – подчеркнул председатель КС.

Он отметил, что наиболее важное для общества дело из рассматриваемых судом в настоящее время, это дело о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде. Оно не утратило актуальности и после последних событий в парламенте. Конституционный Суд, заметил А.СТРИЖАК, рассматривает вопрос не с политической точки зрения, а с правовой. Его решением будет руководствоваться украинский парламент и после происходящих событий.

Г.-Ю.ГАЙМЗЁТА интересовала также перспектива введения в Украине института конституционной жалобы, ведь такой инструмент действует едва ли не во всех европейских странах. Конституционная жалоба в Украине, сказал председатель КС, пока не закреплена законодательно, но необходимость ее введения сейчас широко обсуждается в обществе.

В ходе беседы речь шла также о необходимости развития сотрудничества между конституционалистами обеих стран, которое уже имеет определенные традиции. А.СТРИЖАК лично пригласил Г.-Ю.ГАЙМЗЁТА посетить мероприятия в рамках визита в Украину делегации Федерального Конституционного Суда Германии во главе с его председателем Гансом-Юргеном ПАПИРОМ, который состоится в конце сентября.