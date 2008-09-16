БЮТ разжился тайным циркуляром Нашей Украины

Фракция Блока Юлии Тимошенко считает, что она не виновна в распаде коалиции, поскольку не принимала соответствующего решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания ВР заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что 9 месяцев существования коалиции для фракции БЮТ были нелегкими. «Особенно для правительства и его лидера – женщины, которую травили и уничтожали почти ежедневно», - сказал он.

Также И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ до последнего выступала за сохранение коалиции. «И вы все свидетели – не мы покинули коалицию. И Бог судья тем, кто уничтожал ее с первого дня существования», - сказал депутат.

При этом лидер фракции БЮТ продемонстрировал циркуляр блока “Наша Украина – Народная самооборона”, который был направлен партийным организациям в регионах, где четко отмечалось, что сохранение коалиции не является принципиальным, а главной задачей являются досрочные выборы.