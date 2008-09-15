Ющенко обсудил с министром проблемы преподавания истории
Речь шла об объективности и украиноведении
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил сегодня с министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ проблемы преподавания истории Украины в учебных заведениях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, речь шла об объективности интерпретации отдельных исторических фактов в учебниках.
Также участники встречи обсудили перспективы введения предмета «Украиноведение» в школах и высших учебных заведениях.
В мероприятии также приняли участие директор научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Петр КОНОНЕНКО, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Василий НЕЧЕПА; со стороны Секретариата Президента – заместители главы Секретариата Оксана СЛЮСАРЕНКО и Юрий БОГУЦКИЙ.
Как добавили в пресс-службе, Программа и учебно-методические материалы по предмету «Украиноведение» разработаны Научно-исследовательским институтом украиноведения Министерства образования и науки.