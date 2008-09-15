Луценко выговорил у Тимошенко дополнительных 3 миллиарда

В проекте государственного бюджета на 2009 год предусмотрено увеличить расходы на Министерство внутренних дел на 44%, или на 3,2 млрд. грн., - до 10,477 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Как результат, отмечают в ДСО, увеличится объем расходов на оплату труда – на 1,9 млрд. грн., или на 39,3%, – на следующий год он будет составлять 6,097 млрд. грн. Следовательно, рост расходов на оплату труда позволит повысить размер реально выплачиваемого сейчас денежного обеспечения до 70% от предельной потребности.

Кроме того, сообщили в ДОС, для работников органов внутренних дел запланировано увеличить расходы на строительство жилья: если на 2008 год эта сумма составляла 59 млн. грн., то в следующем будет достигать 165 млн. грн.

К позитиву в ДОС относят и решение правительства увеличить на 150% расходы на обеспечение ОРС горюче-смазочными материалами и на 600 млн. грн. - средства спецфонда, размер которого будет составлять 2,6 млрд. грн., что “тоже нельзя сбрасывать со счетов финансового благополучия милицейского ведомства”.

Как отмечают в МВД, “приведенные выше цифры – результат договоренностей, достигнутых на заседании правительства, которое состоялось 13 сентября”.

Вместе с тем в ДОС заявляют, что эта сумма далеко не отвечает реальным потребностям правоохранительного ведомства, которые составляют 22 млрд. грн.