Если бы выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее воскресенье, то Партия регионов набрала бы 20,2% голосов избирателей, Блок Юлии Тимошенко – 17,3%, “Наша Украина” - 7,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты опроса “Мнение общества о судьбе парламента”, которые обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН.

По его словам, “разрушение демократической коалиции и общность позиций БЮТ и Партии регионов в Верховной Раде повлияли на рейтинги политических сил и их лидеров”.

При этом, как сообщил эксперт, треть респондентов отметила, что главной целью совместных голосований фракций Блока Юлий Тимошенко и Партии регионов с началом нового политического сезона в Верховной Раде является попытка устранить Виктора ЮЩЕНКО как конкурента на будущих президентских выборах.

В связи с этим Ю.РУБАН также отметил, что запрос на новую политическую силу демонстрирует моделирование участия в выборах партии во главе с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ. Ее рейтинг в опросе – 3,5%.

Также, как засвидетельствовало исследование, если бы в ближайшее воскресенье проводились президентские выборы, то за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 17,9% респондентов, за Ю.ТИМОШЕНКО отдали бы свои голоса 15,3% и за В.ЮЩЕНКО – 10,5%.

Опрос проводился 8-13 сентября 2008 года по квотной выборке, которая представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Опрошено 2011 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.