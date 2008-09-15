В БЮТ говорят, что Ющенко светит импичмент - как минимум, общественный

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что досрочные парламентские выборы – наихудший вариант для действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он выразил, комментируя различные варианты развития событий в нынешней политической ситуации.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, “окружение Президента, которое убедило В.ЮЩЕНКО придерживаться «единственно правильного» для него сценария проведения досрочных выборов парламента, делает Президенту не просто «медвежью услугу», а ставит его деятельность под серьезную угрозу”.

Причиной этого, отметил вице-спикер парламента, “является то, что до сих пор Президент не инициирует переговорных процессов в ни одном из альтернативных вариантов выхода из данной ситуации (скажем, возвращение НУ-НС в состав демократической коалиции или создание новой коалиции между БЮТ, НУНС и Блоком Литвина) и четко придерживается только линии, направленной на проведение досрочных парламентских выборов”.

«На сегодня эта линия выглядит якобы как сильная позиция Президента. Но если проанализировать возможные последствия выборов, которые по этому сценарию состоятся в декабре, то можно сделать вывод, что по их результатам Президент получит своеобразный «общественный импичмент», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он обратил внимание на данные последних социологических исследований, согласно которым те политические силы, которые декларируют себя как пропрезидентские, очень серьезно потеряли в электоральной поддержке. Так, отметил Н.ТОМЕНКО, «Наша Украина» во главе с Вячеславом КИРИЛЕНКО сегодня набирает 3-4%, а рейтинг новой политической партии «Единый Центр» колеблется между 0-0,1%.

«Другие сторонники Виктора ЮЩЕНКО не собираются идти на выборы в составе единой пропрезидентской партии, а, скорее всего, будут принимать участие в выборах самостоятельно. В частности, имеется в виду Блок Леонида Черновецкого или вероятная новая политическая партия во главе с Арсением ЯЦЕНЮКОМ. Таким образом, действующий Президент по результатам досрочных парламентских выборов может получить мизерное количество голосов. Это будет означать, что, фактически, В.ЮЩЕНКО получит общественное недоверие, что является не менее опасным, чем объявление импичмента в парламенте», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, по его мнению, Президенту стоит прислушаться к альтернативным точкам зрения и рассмотреть другие варианты развития событий.