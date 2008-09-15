Лидер НУ-НС узнал, что он стал невъездным
Кириленко говорит, что ничего не нарушал
Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО расценивает как недружественный шаг запрет Российской Федерации на въезд ему на территорию этой страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию СМИ о запрете ему и еще ряду украинских политиков на въезд в РФ.
Он выразил предположение, что кого-то раздражает тот факт, что он отстаивает национальные интересы Украины.
«Но мы не будем с этим считаться, будем дальше работать», - сказал он.
В.КИРИЛЕНКО отметил, что он не является сторонником взаимных запретов на въезд в страну, но является сторонником соблюдения национального законодательства.
«Я ни одно национальное законодательство – ни украинское, ни российское – не нарушал», - сказал он.