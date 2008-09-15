Лидер НУ-НС узнал, что он стал невъездным

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО расценивает как недружественный шаг запрет Российской Федерации на въезд ему на территорию этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию СМИ о запрете ему и еще ряду украинских политиков на въезд в РФ.

Он выразил предположение, что кого-то раздражает тот факт, что он отстаивает национальные интересы Украины.

«Но мы не будем с этим считаться, будем дальше работать», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что он не является сторонником взаимных запретов на въезд в страну, но является сторонником соблюдения национального законодательства.

«Я ни одно национальное законодательство – ни украинское, ни российское – не нарушал», - сказал он.