В Раде появился законопроект о чествовании жертв геноцида украинцев со стороны Польши

Проект постановления о почтении памяти жертв геноцида, совершенного Польским государством относительно украинцев от 1919 до 1951 лет зарегистрирован в Верховной Раде.

Автором законопроекта стал внефракционный народный депутат Олег Мусий, передает 5 канал.

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В тексте постановления говорится: "полонизация, пацификация, депортация и физическое уничтожение мирных украинцев Восточной Галичины, Волыни и Закерзонья – это суть реальной антиукраинской шовинистической государственной политики Польши на протяжении первой половины прошлого века". Поэтому Верховной Раде предлагается установить 24 марта Днем памяти украинцев – жертв геноцида, совершенного Польским государством.

На официальном сайте парламента указано, что текст документа уже получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».